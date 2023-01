Mogelijke doorbraak in onderzoek Bende van Nijvel: ex-rijkswachter Robert Beijer opgepakt in Thailand

Een jaar eerder, in 1982, was er een belangrijke wapendiefstal bij het Speciaal Interventie Eskadron (SIE). Van in het begin was duidelijk dat deze diefstal haast niet anders kon dan gepleegd zijn met medeplichtigheid van rijkswachters. De namen van zowel Bouhouche als Beijer worden expliciet genoemd in een brief van de commandant van de rijkswacht aan de procureur-generaal van Brussel.

Inmiddels is ook duidelijk dat er binnen het korps een zogenaamde Groep G actief is. Deze Groep G bestaat uit enkele extreem rechtse rijkswachters. Opnieuw vallen de namen van zowel Beijer als Bouhouche.

Hoewel hij de Rijkswacht moest verlaten blijft Robert Beijer wel voor hen werken als informant in de affaire-Mendez. Juan Mendez was een belangrijk wapenhandelaar (die werkte voor FN Herstal). De man werd begin 1986 vermoord. Een van de eerste verdachten was de kompaan van Beijer, Madani Bouhouche. Merkwaardig is wel dat Beijer in deze zaak later zelf ook verdacht werd, maar tegelijk fungeerde als informant. Een informant die tegelijk verdacht is in eenzelfde moorddossier, het kon blijkbaar allemaal in de jaren 80.

Mendez werd niet alleen vermoord. Er werden ook aanzienlijke hoeveelheden wapens gestolen bij hem. Verschillende van deze wapens werden later samen met wapens van het Speciaal Interventie Eskadron teruggevonden in geheime garageboxen van Bouhouche en Beijer.