Professor UGent waarschuwt voor 'stikstoftijdbom' in bossen: “Grote grazers kunnen impact hebben op biodiversiteit"

De publicatie van Verheyen en zijn collega’s is opvallend want ze toont dat het principe enkel van toepassing is op bossen met een hoge stikstofophoping, zoals in Vlaanderen. Elders in Europa, waar er minder vervuiling is, werkt de begrazing net omgekeerd, in het voordeel van zeldzame soorten. Ze krijgen net meer ruimte. De graasdruk heeft er dus een positief effect op de biodiversiteit.