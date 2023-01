Provincie legt krijtlijnen vast voor uitbreiding van paardencentrum Sentower Park in Oudsbergen

Sentower wil onder meer een hotel en een extra loods bouwen en voor bijkomende parkeerplaatsen zorgen. "Tijdens de wedstrijden en evenementen is er een grote parkeerbehoefte voor zowel vrachtwagens als personenwagens. Deze parkeerdruk wordt opgevangen door in bijkomende parkeergelegenheid te voorzien. Er werd ook een duidelijk ontsluitingsplan opgemaakt en de ontsluiting via de Leemkuilstraat rechtstreeks naar de site wordt verankerd." Er is ook sprake van extra parkeerplaatsen voor de bezoekers van het Joekelbos, vlakbij.