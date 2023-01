Provincie Limburg gaat voor het eerst bieden op online openbare verkoop: "Om grond in Slangbeekvallei in Zonhoven te kopen"

De provincie gaat nu extra gronden aankopen in de Slangbeekvallei in Zonhoven. Een deel daarvan kan de provincie gewoon aankopen. Maar een aanpalend perceel wordt via een online openbare verkoop verkocht. Op de provincieraad is vanavond vastgelegd hoeveel de provincie maximaal mag bieden. "Om te vermijden dat de provincie te veel zou betalen, is dit bedrag bepaald in een besloten zitting waarop geen publiek aanwezig mag zijn en de raadsleden moeten dat bedrag geheimhouden", klinkt het.