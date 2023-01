PS zet Europees Parlementslid Marc Tarabella, die genoemd wordt in corruptieschandaal, uit de partij

Volgens de PS is de beslissing om Tarabella uit de partij te zetten, genomen in samenspraak met de Europese fractie van de sociaaldemocraten. Gisteren was al gezegd dat Tarabella daar niet meer welkom was, maar hij weigerde om zelf uit de fractie te stappen. Tarabella zal voortaan dus als onafhankelijke moeten zetelen in het Europees Parlement.