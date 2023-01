Tien jaar na #FreeTheNipple overweegt Meta om naaktbeleid op Instagram te moderniseren: "Gaat in tegen mensenrechten"

De adviesraad raadt facebook aan om de eigen regelgeving over naakt volledig te herzien. "De standaarden zijn enigszins verouderd", duidt Verhalle. "Veel mensen worden uitgesloten door het beleid, en dat gaat in tegen de mensenrechten", denkt Verhalle over het advies aan moederbedrijf Meta. Meta is niet verplicht het advies te volgen, het bedrijf kan het advies zomaar naast zich neerleggen. Toch blijft Verhalle voorzichtig positief over de toekomst van vrouwelijk en interseksueel naakt op de sociale media van Meta. "Ik ben blij dat het eindelijk naar boven komt. Ik ben een optimist, ik ben hoopvol dat er iets zal veranderen." Meta heeft nu zestig dagen de tijd om publiekelijk te reageren op het advies.