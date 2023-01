Turnhoutenaar veroordeeld omdat hij uit wraak auto van boswachter in brand stak

Een man uit Turnhout heeft 40 maanden cel gekregen omdat hij de auto van een boswachter in brand had gestoken. De beklaagde heeft een buitenverblijf aan de rand van de bossen in Ravels, waar het slachtoffer boswachter is. De brandstichter had verschillende pv's gekregen omdat hij zaken deed in het natuurgebied die niet mochten. Uit wraak stak hij de auto van de boswachter 's nachts in brand.