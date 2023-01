UGent opent nieuw onderzoek naar allereerste gravin van Vlaanderen door tv-programma "Het verhaal van Vlaanderen"

"Het productiehuis heeft opnames geregeld in Gent, met ook de stadsarcheoloog. Terwijl we stonden te wachten op Tom Waes, raakten we in gesprek. We vroegen ons allebei af waarom er geen verder onderzoek is gebeurd. Zo is de bal, tussen de takes door, aan het rollen gegaan en is het idee ontstaan om een nieuw onderzoek op te starten. Als Tom niet zo lang op zich had laten wachten, was het misschien nooit zover gekomen", lacht de prof.