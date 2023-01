Vader van verkeersslachtoffer Bart uit Meise klaagt grote wagens aan: “Almaar meer SUV’s, dat is waanzin, hoe zwaarder de wagen, des te erger de impact ”

Willy verloor zijn zoon Bart toen die op z’n zeventiende van een fuif in het jeugdhuis in Kapelle-op-den-Bos naar huis stapte. "In Nieuwenrode werd hij door een zware terreinwagen langs achter aangereden. Hij was op slag dood. De aanrijder is nog gedraaid, teruggekeerd en daarna weggevlucht. Hij of zij is nooit gevonden. Bij onderzoek bleek dat de afdrukken van bullbars van de terreinwagen achteraan op zijn lichaam stonden. Toen mocht je nog met zo’n bullbars vooraan rondrijden, nu niet meer. Bij de huidige SUV’s zit het zwaarste deel achter de carrosserie. Bij een aanrijding zijn de gevolgen veel groter dan bij een gewone wagen", zegt Willy.