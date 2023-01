Bende van Nijvel-speurders doorzoeken Thaise woning van ex-rijkswachter Robert Beijer: "Maar hij is niet opgepakt in het kader van dat dossier"

Een huiszoeking gebeurt namelijk niet zomaar, beaamt Eric Van der Sypt, woordvoerder van het federaal parket. "Men kan niet zomaar een huiszoeking doen, dat kan enkel op basis van bepaalde elementen. Maar daarover kan ik voorlopig niks zeggen." Van der Sypt zegt wel dat de speurders zich "geëngageerd hebben om alle open deuren dicht te doen". "Daarom leek het ons het ons nuttig om alsnog een huiszoeking te doen bij Beijer. Het is geen geheim dat hij iemand 'van interesse' is in het dossier: hij is al verhoord geweest en heeft er zelf twee boeken over geschreven. Het is nog altijd een van de pistes die we bewandelen en die we op een of andere manier willen afsluiten, in positieve of negatieve zin."