30 tijdelijke camera's brengen verkeer in kaart in Meerhout om gemeente veiliger te maken

Inwoners van Meerhout zullen de afgelopen dagen wellicht de wenkbrauwen gefronst hebben toen er nieuwe camera’s werden geplaatst in hun gemeente. Meerhout hing een 30-tal camera’s op verschillende plaatsen in de gemeente om een mobiliteitsstudie uit te voeren, de grootste ooit in Meerhout. “We hebben 24 uur lang alle voertuigen in kaart gebracht die door onze gemeente rijden”, zegt burgemeester Nele Geudens (CD Meerhout). “We willen bekijken welke wegen de gemotoriseerde voertuigen nemen en of ze een bestemming hebben in Meerhout.”