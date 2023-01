Vilvoorde schrapt omstreden wijkcirculatieplannen na aanhoudend bewonersprotest

Ook in de wijk Koningslo was er al commotie ontstaan over het nakende wijkcirculatieplan. "Maar daar was nog geen nieuwe verkeersregeling ingevoerd en dat gaat dus ook niet gebeuren", laat burgemeester Bonte weten. Apotheker Joost Jappens diende tegen het circulatieplan in Koningslo een petitie in met ruim 1.000 handtekeningen. "We zijn heel blij dat alles is afgeblazen. De geplande ingrepen en de communicatie lieten veel te wensen over. Er mochten wel een paar aanpassingen gebeuren want hier wordt wel te snel gereden. Maar misschien dat je met minder ingrijpende maatregelen ook al veel kan oplossen."