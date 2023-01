VN ontdekt 49 doden in massagraven in Congo

In twee dorpen in de Congolese provincie Ituri werden massagraven ontdekt volgens de vice-woordvoerder van de secretaris-generaal van de VN, Farhan Haq. "Collega's melden dat in het dorp Nyamamba massagraven zijn ontdekt met daarin de lichamen van 42 burgers, onder wie twaalf vrouwen en zes kinderen", zei Haq. "Een ander graf met de lichamen van zeven mannen werd aangetroffen in het dorp Mbogi."

Volgens de woordvoerder waren de blauwhelmen in de regio op patrouille gegaan omdat ze afgelopen weekend informatie hadden ontvangen dat er een aanval op burgers had plaatsgevonden door de militie Cooperative for the Development of Congo (CODECO). Dat is een militie die uit enkele duizenden mannen bestaat, naar eigen zeggen beschermen ze de Lendu-bevolkingsgroep tegen de Hema-groep.