Wandelaar met hond beschadigt tientallen meters van pas aangelegd wegdek in Dilbeek

Schepen van openbare werken Stijn Quaghebeur (N-VA) van Dilbeek is not amused: in de Neerstraat is iemand afgelopen nacht met zijn of haar hond over het pas gegoten betonnen wegdek gestapt. Resultaat: voet- en pootafdrukken over een afstand van enkele tientallen meters. De schepen begrijpt niet hoe dit kan. "Dit is duidelijk met opzet gebeurd. Er deden zich een tijdje geleden gelijkaardige feiten voor in de Bruine-Lieveheerstraat. Maar die persoon is daar snel op zijn stappen teruggekeerd. Dat is hier duidelijk niet het geval. Zeer betreurenswaardig", vindt Quaghebeur.