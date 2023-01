Wekelijkse markt in Kuurne tijdelijk op nieuwe locatie, gemeente zet pendelbusje in

Het was wennen voor de vaste bezoekers van de woensdagmarkt in Kuurne. Die verhuisde vanaf vandaag tijdelijk naar de parking van de evenementenzaal Kubox in de Kattestraat. Dat is in de Sint-Pieterswijk, een stuk verder weg uit het centrum van de gemeente. Maar er zijn pendelbussen voorzien, die om het half uur heen en weer rijden van het centrum naar de nieuwe locatie, telkens van 8 uur tot 12 uur.

Kuurne mag het busje gebruiken van het maatwerkbedrijf De Waak. Het wordt bestuurd door vrijwilligers. Jean-Marie Meyfroot mocht vandaag de spits afbijten. "De nieuwe locatie ligt op zich niet zo veel verder van het centrum af", zegt hij, "maar voor sommige mensen toch ver genoeg om liever niet te voet tot daar te wandelen. Ik vind het een elegante oplossing."

"Zonder zou ik niet weten hoe ik nog op de wekelijkse markt zou geraken", zegt één van zijn passagiers, die moeilijk te been is. "En ik kan me inbeelden dat er wel meer ouderen zijn voor wie dat zo is." Een andere man: "Ik wou eens ervaren hoe vlot het gaat. Als ik te lang moet wachten om over en weer te rijden, zal ik een andere oplossing zoeken. De gezellige babbel met de chauffeur is in elk geval al een positief punt", lacht hij nog.