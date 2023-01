Wetenschappers zoeken bomen in Antwerpse privétuinen om hun verkoelend effect te bestuderen

UAntwerpen onderzoekt met de steun van het Klimaatfonds hoe bomen in privétuinen kunnen bijdragen tot wat koelte in de stad. Ze werken daarvoor samen met Antea Group. Het bedrijf houdt zich onder meer bezig met het ontwikkelen van leefbare steden. Wie wil meewerken aan het onderzoek kan een boom in zijn tuin nomineren. De onderzoekers zoeken 40 tot 50 bomen, liefst in één of twee wijken. Zo kunnen die buurten beter in kaart worden gebracht.