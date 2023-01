Woonzorgcentrum Karen in Beringen gaat dicht: "Gebouw is verouderd en renovatie is te duur"

Het gaat om infrastructurele problemen. "Er zijn kamers die te klein zijn volgens de nieuwe richtlijnen en het gebouw is oud", zegt Lieve Van Boxem, woordvoerder van Korian. "Als we het gebouw willen behouden, dan moeten we renoveren en daar staan aanzienlijke kosten tegenover. Maar omdat we een nieuwe oplossing hebben achter de hoek in Sporenpark, hebben we beslist om een deel van de bewoners naar daar over te brengen en de verbouwingen niet te doen."