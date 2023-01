Oekraïense president wil sneller tanks en luchtafweer: "Tijd die wereld nodig heeft om na te denken, gebruikt Rusland om te doden"

Eerder op de dag bracht de Russische president Vladimir Poetin een bezoek aan zijn geboortestad Sint-Petersburg, waar vandaag exact 80 jaar geleden het Sovjetleger erin slaagde om de blokkade van de stad door nazi-Duitsland te doorbreken, na een beleg van meer dan twee jaar. Sint-Petersburg heette toen Leningrad. Pas een jaar later kon de belegering volledig opgebroken worden.

De belegering van Sint-Petersburg is een van de bloedigste episodes uit de Tweede Wereldoorlog. Zo'n 1 miljoen mensen kwamen er om het leven. De meesten onder hen stierven door ondervoeding. Poetin legde vandaag onder meer een bloemenkrans neer aan een begraafplaats waar 420.000 burgers en 70.000 militairen zijn begraven. Hij legde ook bloemen neer bij een massagraf waar ook het lichaam van zijn broer ligt, als kind omgekomen tijdens de belegering door de nazi's.

Poetin had ook een ontmoeting met veteranen en bezocht een wapenfabriek in de stad. In een gesprek met arbeiders daar zei hij dat een Russische overwinning in Oekraïne "onvermijdelijk" is. "De overwinning is verzekerd, ik twijfel daar niet aan." Een grote toespraak waarin hij een tweede mobilisatiegolf zou aankondigen, kwam er vandaag niet. Er gaan al een tijdje geruchten dat Poetin dat eerstdaags zou kunnen aankondigen, maar de president greep anders dan sommigen dachten deze herdenkingsdag in Sint-Petersburg blijkbaar toch niet aan om dat te doen.