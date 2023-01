Vijftig gezinnen, rusthuis en school zitten zonder water in Sint-Ulriks-Kapelle

In Sint-Ulriks-Kapelle, een deelgemeente van Dilbeek, zijn er al de hele dag problemen met de watertoevoer. Door werken aan de waterleidingen van watermaatschappij Farys in buurgemeenten hadden vandaag een 50-tal gezinnen, een school en een rusthuis geen kraantjeswater. Nu zou het probleem moeten opgelost zijn. Mogelijk is er nog wat drukverlies tijdens de drukke avonduren.