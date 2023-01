Agentschap Wegen en Verkeer start onderzoek naar mogelijke tunnel van expressweg Haasrode tot E314

“Er is een probleem met sluipverkeer in die regio, maar een tunnel onder Kessel-Lo is ook maar een vreemd verhaal”, vervolgt Dessers. “Stel dat die dan ten dele bovengronds zou komen, dan kom je uit in de open ruimte van Bovenlo. Wie wil daar een vierbaansexpressweg zien komen?” Vanuit de stad Leuven is er dus enige terughoudendheid over de tunnel. “Maar aan de andere kant hebben we ons nooit verzet tegen een onderzoek naar het sluipverkeer in de regio en mogelijke oplossingen daarvoor.”