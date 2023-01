Al meer dan 70 fietsers binnengekomen in Gentse ziekenhuizen na gladde ochtendspits

Bij het AZ Jan Palfijn in Gent zien ze dezelfde trend. "Rond 8.30 uur viel het nog mee, maar intussen is toch al een tiental mensen binnengekomen", zegt woordvoerder Josse Abrahams. "Vooral op onze afdeling orthopedie is het al de hele ochtend en voormiddag druk. Daar is het merendeel van de slachtoffers fietsers."



Ook begin december was het na een gladde ochtendspits alle hens aan dek bij de Gentse ziekenhuizen. Ook toen kwamen heel wat fietsers ten val. Schepen voor Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) gaf toen toe dat de stad anders zal moeten strooien.