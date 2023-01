Alle scholen in Tessenderlo werken vanaf nu met centraal inschrijvingssysteem

"Wij hebben tot nu toe weinig problemen gehad met wachtrijen, alleen in geboortejaren waar er veel kinderen waren, maar de laatste jaren was dat zeker niet het geval", zegt directeur van scholen Hartelust en Wiebelwoud Hanne Jacobs. "Maar vanuit de overheid is zo'n aanmeldsysteem vanaf dit jaar verplicht als je een maximumcapaciteit wil in je school. Als je geen grens zet op het aantal en er blijven kinderen binnenkomen, dan kan je de kwaliteit van het onderwijs niet garanderen."