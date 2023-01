Amerikaanse rockster David Crosby (81) overleden, hij is bekend van The Byrds en Crosby, Stills & Nash

Crosby werd twee keer opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame, zowel met The Byrds als met Crosby, Stills & Nash. In de zomer van 2021 bracht hij zijn laatste soloalbum "For Free" uit.



Jarenlang worstelde Crosby met alcohol- en cocaïneverslavingen. In 1982 werd hij in Texas opgepakt voor drugs- en wapenbezit, waardoor hij in 1986 vijf maanden lang in de cel zat. In 1994 onderging hij een levertransplantatie. Na een slepende ziekte is hij nu op 81-jarige leeftijd overleden in het bijzijn van zijn familie.

Brian Wilson van The Beach Boys bracht al een eerbetoon aan Crosby op Twitter. Hij is een generatiegenoot van Crosby. "David was een ongelofelijk talent, zo'n grote zanger en songwriter. En een fantastisch persoon. Ik ben sprakeloos", schrijft hij.