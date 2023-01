Amper 1 procent vrouwen bij Brusselse  brandweer: "Job is nochtans ook perfect geschikt voor vrouwen" 

"Ik denk dat het vooral te maken heeft met onwetendheid. Vrouwen zijn misschien bang dat een brandweerkorps geen rekening houdt met pakweg zwangerschap of borstvoeding, maar dat klopt niet. Er is aangepaste interventiekledij, de kazernes beschikken over een lokaal waar vrouwen borstvoeding kunnen geven en uiteraard zorgen we ervoor dat vrouwen die zwanger zijn, aangepast werk kunnen verrichten. In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld geen nachtshiften meer of een tijdelijke taakverschuiving naar de dienst dispatching", aldus Derieuw.



Het gebrek aan vrouwen binnen de brandweer, kan in ieder geval niet worden verklaard door mindere prestaties, zegt de woordvoerder. "Vrouwen presteren doorgaans goed op de proeven voor het Federaal Geschiktheidsattest (FGA). Meer nog: ze presteren vaak beter dan mannen. Het probleem is dat ze na die testen niet doorstromen om ook effectief brandweervrouw te worden."