Antwerpenaar Imad Ben bouwt waterput in Bangladesh als eerbetoon aan overleden Firdaous (11)

Na het overlijden van de 11-jarige Firdaous uit Merksem besloot Antwerpenaar Imad Ben om een eerbetoon te maken voor het meisje. "Het is bekend in onze gemeenschap dat je een moskee of waterput bouwt als eerbetoon voor een overleden persoon", vertelt Imad Ben. "Ik heb dan Riad Rogiest van hulporganisatie "Garden of the Sincere" aangesproken die waterputten bouwt in Afrika en Oost-Azië."