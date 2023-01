Hoogst aantal beschuldigden ooit op assisenproces in Limburg: 13 verdachten doorverwezen voor martelmoord op Genkenaar 

13 is het hoogst aantal beschuldigden ooit in een assisenproces in Limburg. Het zal voor justitie een heel huzarenstuk worden om het omvangrijke proces organisatorisch geregeld te krijgen. De huidige assisenzaal aan het Vrijthof in Tongeren is niet heel groot en mogelijk moeten er 3 ruimtes voorzien worden. Het proces zal vermoedelijk in september plaatsvinden.