Bibliotheek van Halen start met uitleen van gezelschapsspellen: "Wat minder naar ons scherm kijken en wat meer samenzijn"  

"We kijken soms alleen nog maar op ons scherm", hekelt burgemeester Erik Van Roelen (CD&V). "We willen de mensen terug leren spelen. Of het nu kinderen onderling zijn, of kinderen met hun (groot)ouders, allemaal moeten ze elkaar opnieuw ontmoeten. Zo gezellig samen een spel spelen, dat kan echt deugd doen."