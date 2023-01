Privéterrein in Niel blijkt verontreinigd met zware metalen: voorlopig geen veiligheidsmaatregelen nodig

Tussen de Matenstraat en de spoorweg in Niel blijkt de bodem van een braakliggend privéterrein verontreinigd te zijn. "In februari van vorig jaar zijn er tijdens werken treinsporen blootgelegd", zegt Kelly Breugelmans (N-VA), schepen van milieu. "Op vraag van de gemeente en OVAM is er een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd en dat wijst er nu op dat er in de bodem verhoogde concentraties van metalen aanwezig zijn." Het gaat onder meer om arseen, cadmium, koper, lood en zink.