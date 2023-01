Braziliaanse regering ontslaat tientallen politiechefs in nasleep bestorming parlement

De Braziliaanse president heeft vandaag ook aangekondigd dat hij op 10 februari zijn Amerikaanse ambtgenoot Joe Biden zal ontmoeten in Washington.

Bij zijn aantreden zei Lula dat hij graag opnieuw contact wou maken met verschillende landen waarmee zijn voorganger Bolsonaro op gespannen voet leefde, waaronder de Verenigde Staten.



Zo had Bolsonaro 38 dagen gewacht om de overwinning van Biden in 2020 te erkennen. Bolsonaro was groot bewonderaar van Bidens voorganger, Donald Trump.



Lula reist van 9 tot 11 februari naar de Verenigde Staten. Hij gaat in op de uitnodiging Biden, die hij een dag na de bestorming van het Braziliaanse parlement kreeg. "Democratie is voor ons de enige mogelijkheid om een ​​sterke natie op te bouwen. Daarom ga ik met Biden praten om te zien hoe hij extreemrechts aanpakt", schreef Lula in een verklaring over het bezoek.