Brusselse zorg vraagt inwoners om spoeddiensten te ontzien: "Kom niet voor loopneus of keelpijn naar spoed"

Wie enkel lichte ziektesymptomen ervaart, moet zich niet ongerust maken, want in de meeste gevallen verdwijnen de symptomen na een paar dagen. Maar wie zich toch zorgen maakt, belt best zijn huisarts, zeggen de GGC en GIBBIS. De apotheker kan dan weer helpen de juiste geneesmiddelen te vinden om die symptomen te verlichten.