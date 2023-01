"Er moeten tanks geleverd worden aan Oekraïne", zegt Europees president Charles Michel

Dat het Westen tanks zou leveren aan Oekraïne is al weken waar het allemaal om draait: verschillende Europese landen willen aan Oekraïne Leopard 2-tanks leveren die door Duitsland zijn gemaakt. Maar Duitsland moet daar als producent eerst toestemming voor geven. De Duitse regering zou daar wel nog van geen enkel land een officiële vraag toe ontvangen hebben.

De voorbije dagen is de druk op Berlijn langs alle kanten opgevoerd: in de eerste plaats door de Oekraïners zelf, maar ook door de VS en Polen bijvoorbeeld. Morgen zullen de tanks het onderwerp van debat zijn op een bijeenkomst op een luchtmachtbasis in het Duitse Ramstein. 50 landen, onder leiding van de VS, komen daar samen om de wapenleveringen aan Oekraïne te bespreken.