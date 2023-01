Crowdfunding voor Daan uit Beveren-Leie die uit het leven stapte, levert al 12.000 euro op

Philine Vanhelleputte is een vriendin van het gezin van Daan. "Ik zat in de begrafenis en ik was overvallen door emoties door die ouders zo gebroken te zien. Toen dacht ik, naast het menselijke leed, hebben die mensen ook nog eens al die financiële kosten. Ze zijn hun kind kwijt en dan komt dit nog op hen af. Vandaar dat ik spontaan het initiatief nam om een crowdfunding op te starten. Ik had nooit gedacht dat het zo hard zou gaan. Ik ben ontroerd door het medeleven van de maatschappij. Niet alleen omwille van de financiële steun, maar ook door de lieve en ondersteunende woorden die mensen bij de donatie schrijven. Die steun betekent nog meer voor het gezin."