Dan toch snelheidscontroles in de buurt van de Langerei in Brugge

Sinds er gewerkt wordt in de Vlamingstraat, Sint-Jorisstraat en Vlamingdam in Brugge, is het een stuk drukker in de buurt van de Langerei. Omdat daar asfalt ligt in plaats van kasseien rijden veel bestuurders er bovendien te snel. De buurtbewoners noemen de situatie onveilig, klagen over geluidsoverlast en beweren dat een aantal huizen al schade hebben opgelopen door het toegenomen verkeer. Omdat de situatie tijdelijk is, was het stadsbestuur eerst niet van plan om maatregelen te nemen. Maar het heeft nu toch beslist om snelheidscontroles te houden en borden te plaatsen waarop bestuurders kunnen zien hoe snel ze rijden.