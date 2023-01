Fedasil en Samusocial zijn begonnen met registratie van alle bewoners in kraakpand Schaarbeek

Na enkele weken van voortdurend naar de politieke verantwoordelijkheid van de ander te verwijzen lijkt er nu toch een oplossing in de maak voor de bewoners. Sinds vanmorgen zijn Fedasil en de daklozenopvang van Samusocial samen begonnen met de registratie van de bewoners in het gebouw. Het doel: uitmaken wie asielzoeker is e wie niet, en wie dus verantwoordelijk is voor de opvang van die mensen. Volgens Zeynep Balci, woordvoerder van de Brusselse minister-president Rudi Vervoort (PS), wordt iedereen in gebouw geteld en geregistreerd.

"Iedereen die vanaf vandaag het gebouw verlaat, krijgt een armbandje", legt Balci uit. "Zo weten we wie al in het gebouw verblijft. Op basis van het bandje mogen ze het gebouw weer binnen."

Het is de bedoeling om per dag 200 bewoners te registreren, maar volgens Balci wordt vandaag mogelijk de kaap van 300 gerond. In het registratiekantoor vlakbij het kraakpand wordt uitgemaakt wie asielzoeker is, wie bijvoorbeeld al in het buitenland als asielzoeker is geregistreerd en wie dakloos is.

Op die manier is het duidelijk wie er door Fedasil moet worden opgevangen en wie door de Brusselse daklozenorganisatie Samusocial. Tegen dinsdag moet de registratie rond zijn en kunnen in principe alle bewoners uit het kraakpand een nieuw logement krijgen.