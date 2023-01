De vijf boeken van de week: brieven van een frontsoldaat uit WO I, het rapport van koningin Mathilde en een reisverslag van een "donker toerist" 

Volgens de auteur is toeval de rode draad in het leven van zijn grootvader. Als soldaat gaat hij op verlof naar Engeland. Hij ontmoet er de vrouw van zijn leven. Het is pas wanneer de oorlog al voorbij is, en hij gekazerneerd is in Mechelen, dat hij door een ander toeval weer in contact komt met dat meisje dat later de grootmoeder van Vander Taelen zal worden.

Ook andere gebeurtenissen overtuigen Vander Taelen ervan dat toeval zijn leven stuurt. Zo koopt hij dertig jaar geleden een appartement in De Panne: als kind al was hij gek op de Noordzee, maar wat hij dan niet beseft is dat De Panne belangrijk is geweest voor zijn grootvader. Achille verblijft er als gewonde soldaat in het militair hospitaal L’Océan, gelegen op 20 meter van zijn appartement. Vander Taelen kent de plaatsen goed die zijn grootvader vermeldt in zijn brieven: Lo, Alveringem, Diksmuide,…

Met de brieven onder de arm, trekt hij al fietsend in het spoor van zijn grootvader. En het is net of Achille met hem meefietst. Hij praat met hem en doet aan re-enacting: hij loopt door de weiden zoals zijn grootvader deed onder beschietingen. Hij begrijpt nu beter wie hij was: een teruggetrokken man, lief en vriendelijk, maar getraumatiseerd. Op het einde van zijn leven had hij nachtmerries. "Ik begrijp nu wat hij beleefd heeft", vertelt Vander Taelen.