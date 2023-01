Eric Van Der Sypt van federaal parket over Europees corruptieschandaal: "Kans is reëel dat er nog nieuwe namen naar boven komen"

Toch is hij heel stellig: "We gaan in ieder geval tot op het bot gaan. Corruptie is een fundamenteel verraad van uw eigen waarden. Je moet dat hard aanpakken. Er zijn voorbeelden van rechtsstaten die totaal ondermijnd worden door corruptie. Dat is een gangereen in het rechtstelsel of in het politieke stelsel. Je moet dat aan de wortel uitroeien en dat gaan we doen."