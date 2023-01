Ex-drugsspeurder van Antwerpse politie veroordeeld voor het doorspelen van informatie aan drugscriminelen

De rechtbank van Antwerpen heeft een voormalig drugsspeurder veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan hij de helft effectief moet uitzitten. De man was hoofdinspecteur bij het drugsondersteuningsteam (DOT) van politiezone Antwerpen. Op vraag van drugscriminelen deed hij opzoekingen in de politionele databanken om te kijken of er onderzoeken liepen tegen hen. In totaal heeft hij 101 opzoekingen gedaan en daarmee 290.000 euro verdiend.