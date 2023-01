Extra verlichting op 100 Limburgse oversteekplaatsen, vooral in de buurt van scholen

De oversteekplaats aan de scholencampus Sint-Michiel in Leopoldsburg werd al uitgerust met extra verlichting. Directeur Geert De Meulemeester vindt het een hele verbetering. "De Diestersteenweg in Leopoldsburg is een heel drukke weg. Wij organiseren zelf ook fluo-acties en dergelijke om de leerlingen ervan bewust te maken dat ze goed zichtbaar moeten zijn in het verkeer, zeker in deze donkere dagen. Maar die extra verlichting helpt daarbij. En dat is niet alleen goed voor de kinderen, de oversteekplaats wordt ook veiliger voor alle fietsers en wandelaars."