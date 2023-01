Maasmechelen betaalt 112.000 euro huur per jaar voor hal in buurgemeente om carnavalswagens te stockeren

Na een vraag uit de oppositie, laat het gemeentebestuur weten dat hiervoor gekozen is, omdat de carnavalswagens van de vele carnavalsverenigingen op die manier veilig staan. Schepen Corrie Bemelmans (CD&V) legt uit: "Als je dat uitrekent per wagen, dan kom je uit op 7,5 euro per wagen per dag. Dat valt mee, het is natuurlijk nog een serieus bedrag, maar we hebben het gedaan om het straatbeeld te verfraaien, om vandalisme te voorkomen en voor de veiligheid van de wagens en de mensen." De wagens stonden nu verspreid in de gemeente, vaak op braakliggende terreinen.

Het is een contract voor drie jaar en is een tijdelijke oplossing. "We hopen naar de toekomst toe op een andere, definitieve oplossing", besluit Bemelmans