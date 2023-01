Gemeenteraad Berlare vraagt dat provincie toekomstplan recreatiedomein Nieuwdonk aanpast

"Een tweede bezorgdheid is de zeilvereniging, die erg kenmerkend is voor Nieuwdonk. We willen dat zij hun activiteit kunnen blijven uitoefenen. Daarnaast willen we ook zekerheid over een kwaliteitsvolle horecavoorziening met een grote speeltuin." Ook het verdwijnen van een avonturenparcours betreurt de gemeente.

De gemeente hoopt dat de provincie die zaken nog herbekijkt voor het Ruimtelijk Uitvoeringsplan wordt opgesteld.