Genk experimenteert met rijdend buurthuis om mensen samen te brengen

Wijkmanager Annelies Hermans spreekt mensen aan op de parking en nodigt hen uit iets te komen drinken met de mensen die aan het busje staan. “We merken dat het al wat voller loopt als mensen van hun werk komen. Het centrum is toch wel anders dan de gewone wijken, dus we voelen dat we daar toch mobieler moeten zijn”, vertelt ze. “Dit busje is eigenlijk een experiment, we willen zien of het werkt.”