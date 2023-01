Ging redactie voorzichtig genoeg om met video van passagier die omkwam bij vliegtuigcrash in Nepal?

De Britse en Amerikaanse nieuwssites BBC en CNN tonen het livestreamfilmpje niet. Ze beschrijven wel in detail wat er te zien is. Op vrtnws.be is het filmpje niet alleen te zien bij korte en opmerkelijke video's, maar intussen ook in verschillende artikels, weliswaar telkens met een voorafgaandelijke waarschuwing bij.

Ik kan mij een beeld vormen hoe zoiets in zijn werk gaat. Een redacteur maakt een eerste bericht over de crash zelf en voegt het filmpje toe. Een andere redacteur gaat -daags nadien bijvoorbeeld - aan de slag met nieuw binnengekomen informatie voor een follow-up bericht en voegt alweer de video toe, zonder stil te staan bij de vraag of het nog relevant is om de beelden opnieuw te tonen. Misschien heeft hij of zij maar weinig tijd gehad om hierover wat langer na te denken, want er wacht nog een opdracht. Het zijn telkens kleine beslissingen, maar ze wegen uiteindelijk wel door.

Het tonen van dramatische beelden kan, maar dan liever met meer omzichtigheid en in beperkte mate.