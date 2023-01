Illegale tewerkstelling en zwartwerk op Proximus-werven

Zo werden in Antwerpen op een werf in de Seefhoek vier illegaal tewerkgestelde Moldaviërs aangetroffen. Op andere gelijkaardige werven in Oost- en West-Vlaanderen stootte de sociale inspectie op zwartwerk en diverse overtredingen van de arbeidswetgeving of op inbreuken op de werkloosheidsreglementering.



Proximus reageert verrast op de vaststellingen van de sociale inspectie en zegt daarvan niet op de hoogte te zijn. Ook Rik Missault, de CEO van glasvezeljointventure Fiberklaar, is verwonderd. "We doen proactief erg veel inspecties op de werven", zegt hij. "Ongeveer een negentigtal per maand. Daarbij werden nog nooit inbreuken vastgesteld."