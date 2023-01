Voormalig vicevoorzitter Europees Parlement klaagt over "foltering" in Belgische cel: "Dit is middeleeuws"

Het Griekse Europarlementslid Kaili zit sinds 9 december in de cel. Er wordt onderzocht of ze zich liet omkopen door Qatar en Marokko, bij haar thuis vonden speurders onder meer een grote hoeveelheid cash. Zelf houdt Kaili haar onschuld staande en haar advocaten bepleitten vandaag voor de raadkamer in Brussel dat ze zou kunnen vrijkomen met een elektronische enkelband.

In het kader van die zitting klaagden de advocaten van Eva Kaili ook de omstandigheden aan waarin hun cliënte wordt vastgehouden. Zo heeft ze haar 23 maanden oude kind nog maar twee keer mogen zien sinds ze vastzit, klinkt het. En vorige week zou ze ook een tijdlang in isolement zijn geplaatst, waardoor ze met niemand contact kon hebben.

"In die periode heeft ze ook 16 uur in een cel van de gerechtelijke politie gezeten. Hoewel het daar koud was en ze haar jas moest afgeven, kreeg ze geen tweede deken. Ze was ook ongesteld en verloor veel bloed, maar mocht zich niet wassen. Bovendien bleef het licht continu aan waardoor ze niet kon slapen", stelt haar advocaat.

"Dat is foltering. Eva Kaili is in verdenking gesteld, maar er is nog altijd het vermoeden van onschuld. We zijn in Europa, maar deze handelingen gaan in tegen het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dit zijn de middeleeuwen", besluit haar advocaat meester Dimitrakopoulos.