Kinderopvang Minnie en Moppie in Zemst en Keerbergen nog een maand langer gesloten

De crèches van Minnie en Moppie in Zemst en Keerbergen blijvennog een maand langer, tot 28 februari gesloten blijven. Dat schrijft HLN.be. Het agentschap Opgroeien bevestigt de verlenging. Alleen Minnie en Moppie 2 in de Stationstraat in Keerbergen ma op 1 februari weer open. Alles draait om klachten en een lopend onderzoek naar kindermisbruik. Pas als dat afgelopen is komt er een definitieve beslissing.