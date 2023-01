Leuven plant "klimaatbomen" op Philipssite: "Al bijna 10.000 nieuwe bomen geplant in onze stad

Vorig jaar ondertekende Leuven een bomencharter. Daarmee maakte het stadsbestuur de belofte om tegen het einde van de legislatuur 10.000 nieuwe bomen te planten. Die mijlpaal is intussen al bijna bereikt. Zo werden er begin vorig jaar bijvoorbeeld 2.340 nieuwe inheemse bomen en struiken aangeplant aan de Vaartdijk in Wilsele. Die kwamen er ter vervanging van 181 Canadese populieren die de stad noodgedwongen moest laten vellen. "Tussen 2019 en nu hebben we al zo'n 9.500 bomen geplant in de stad. Dat betekent dus dat we onze doelstelling bijna gehaald hebben. Met volgend jaar erbij zullen we onze klimaatambitie dus zeker kunnen waarmaken", aldus nog de tevreden schepen.