Koppel al half jaar geteisterd door vandalen in Geraardsbergen: "Gooien baksteen door onze ruit en proberen auto in brand te steken"

Opbroek in Ophasselt bij Geraardsbergen is afgelopen nacht weer opgeschrikt door vandalenstreken. "Het is al het vierde incident op een half jaar tijd", reageert Patrick Fierens. "Enkele maanden geleden probeerde iemand onze auto in brand te steken, niet veel later zijn drie banden van onze auto lek geprikt en afgelopen nacht is een baksteen door hun ruit gegooid. Op hetzelfde ogenblik is de achterruit van de auto van de buren ingesmeten. Het mag dan eens stoppen."

De politie is bezig met het onderzoek, maar het is niet duidelijk wie er achter de feiten zit. De politie roept op om extra waakzaam te zijn en zal zelf ook extra patrouilleren. Na de vorige incidenten besloot Patrick om camera's te hangen, "maar helaas zijn de daders onherkenbaar omdat ze mutsen en sjaals dragen", vertelt hij. "Op de camerabeelden is enkel te zien hoe drie personen gelijktijdig bij mij en mijn buren met een steen komen aangelopen. Eén van hen leek een teken te geven waarop ze de stenen hebben gegooid", vult de buurvrouw Heidi Verlé aan.