Kuurne-Brussel-Kuurne viert 75ste jubileum

Bij wielerliefhebbers begint het al een beetje te kriebelen: het wielerseizoen nadert met rasse schreden. Kuurne-Brussel-Kuurne is één van de twee openingsklassiekers van het Belgische wegseizoen. Op 25 februari is er de Omloop Het Nieuwsblad. De dag erna is er de 75ste editie van Kuurne-Brussel-Kuurne.

Om het jubileum te vieren, heeft de organisatie een boek samengesteld. "Bij de 50ste verjaardag hebben we een tentoonstelling georganiseerd. Deze keer wilden we iets speciaals doen", vertelt één van de auteurs Jos Callens. "Het boek staat vol met mooie foto's, straffe verhalen en interessante weetjes over Kuurne-Brussel-Kuurne." Het boek kreeg de titel "Ze zin doa."