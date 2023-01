Man dreigt veiligheidsmedewerkers MIVB te besprenkelen met ammoniak

Gisterenochtend werden twee veiligheidsmedewerkers van de MIVB in het Zuidstation in Sint-Gillis bedreigd met ammoniak door een man. “Al bij al is het nog relatief goed afgelopen”, zegt An van Hamme van de MIVB. “De man is meegenomen door de politie.” Er is een beetje ammoniak op de grond beland. “Helaas hebben een reiziger en twee van onze veiligheidsmensen ammoniak ingeademd. Zij zijn onderzocht in het ziekenhuis, maar hebben het gisteren nog mogen verlaten”, besluit van Hamme.