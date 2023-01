Mantelzorgers in Mechelen kunnen gratis hulpmiddelen lenen voor mensen met dementie

De moeder van Els Van Loo heeft dementie en maakt al een tijdje gebruik van de hulpmiddelen. "De dementieklok sprak me onmiddellijk aan", vertelt Els. "Mijn moeder vroeg altijd welke dag of hoe laat het was en ze wist dan niet goed wat ze moest doen." Tot ze de dementieklok van haar dochter kreeg. "Ze kan niet alleen de dag, datum en het uur zien, maar ook de dagindeling. De klok geeft ook aan of het ochtend, middag of avond is. Zo weet ze wanneer ze aan haar dag moet beginnen of welke volgende stap in de dag ze moet nemen."